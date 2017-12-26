Erdoğan-Debi Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulması yegane yoldur. Bunun için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.



Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.



Ortak bir terörle mücadele kuvveti oluşturmak için G5 girişimini desteklediklerini belirten Erdoğan, "Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda bölgesel bir askeri güç konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. G5 ortak gücünün sahildeki terörizm ve organize suçlarla mücadelede fayda sağlayacağına inanıyoruz. Terörden çok çekmiş, hala terörle mücadelesini sürdüren bir ülke olarak teröre karşı mücadelenizde yanınızda durmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Debi ile iki ülke arasındaki mevcut durumu, geleceğe yönelik proje ve hedefleri ele aldıklarını, heyetler arasında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Çad ile iş birliğini geliştirme imkanlarını da ele aldıklarını anlattı.



Debi ile bu konuda mutabık kaldıklarını düşündüğünü dile getiren Erdoğan, Çad ile ilişkilerin sadece ikili değil, uluslararası platformlarda da devam ettiğine dikkati çekti.



Özellikle İslam ülkeleri arasındaki dayanışmaya önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, 13 Aralık'taki İstanbul İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Çad'ın katılmasının kendilerini onurlandırdığını ifade etti.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Zirve sonunda alınan kararlar İslam dünyasının, İslam ümmetinin iş birliği noktasındaki kararlılığının bir ifadesidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu aldığı kararla Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'e dair açıklamasının ne kadar hukuk dışı ve illegal olduğunu ortaya koymuştur. İşgali meşrulaştırmaya yönelik teşebbüsler, baskı, şantaj ve tehditlere rağmen hakim kalmıştır. Bölgemizde barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulması yegane yoldur. Bunun için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad'ın bulunduğu bölgede birçok sorun yaşandığına dikkati çekerek, bölge ülkelerinin bir taraftan kalkınma mücadelesi verirken, diğer taraftan da terör, göç, iklim değişlikliği gibi sorunlarla boğuştuğunu belirtti.



Bu sorunlarla karşı karşıya kalan hiçbir ülkenin tek başına çözüm bulamayacağını vurgulayan Erdoğan, bu bakımdan iş adamlarının katılımıyla yapmış oldukları Çad ziyaretini çok önemsediklerini bildirdi.



Gerek alt yapı gerekse üst yapı yatırımlarında, "PPP BOT" gibi sistemlerin, kaynakların çeşitlendirilmesi bakımından Çad'a çok büyük kolaylıklar sağlayacağını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Debi'nin ifade ettiği havaalanları, köprüler, üst geçitler ve özellikle otoyollar noktasında atılacak adımların Çad'ın işini çok kolaylaştıracağını söyledi.



"Çad'ın büyük fedakarlıklarla yürüttüğü bu gayretli yolculuğunda biz Türkiye olarak Çad'ı yalnız bırakmayacağız. 150 civarında iş adamlarımızla bugün burada onun için varız." diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Debi'ye teşekkürlerini iletti.



Notlar



İki ülke arasında farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza atıldı.



Buna göre, "Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü", "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması", "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", "Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası", "Türk Kültür Kompleksi Arazisinin Tahsisine Yönelik Resmi Protokol", "Hidrokarbon, Maden ve Mineral Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı.



(Bitti)