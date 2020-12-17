Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."

Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.