Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."
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Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."

17.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:08
Erdoğan:

Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.

Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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