Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."
17.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:08
Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.
Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan