Erdoğan: "Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye'sinden milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını...
15.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:34
Erdoğan: "Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye'sinden milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik.
Erdoğan: "Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye'sinden milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen