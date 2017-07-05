Erdoğan'dan Yürüyüşe Müdahale Sinyali: En Ufak Hukuksuzlukta Gerekeni Yaparız

Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adalet yürüyüşü hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

CHP'lilerin yürüyüşü Maltepe'deki mitingle bitireceklerini söylediklerini hatırlatan Erdoğan, "En ufak bir hukuksuzluk olması hakkında gerekeni yaparız" diyerek müdahale sinyali verdi.

"BU BİR ADALET YÜRÜYÜŞÜ DEĞİL, GAFLET YÜRÜYÜŞÜDÜR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bir adalet yürüyüşü değil. Gaflet yürüyüşüdür. Darbe girişiminde bulundukları gece 15 Temmuz'da şuanda sözde adalet yürüyüşü yaptığı zat, o gece millet yürürken havalimanından kaçmıştır. Havalimanından kaçarak hemen o çevredeki Bakırköy'de onların belediyesine gidip belediye başkanının evine sığınmıştır. Bunların adalet arayışı diye bir şey yok. Yargıya kalkıp bu kadar hakaretler yapan bu kişi ajan provokatör durumunda olan bir kişiyi savunuyor. Nedir o? İstihbarat teşkilatları her zaman güvende altındadır. Eğer bir koruma altında olan istihbarat teşkilatını kalkıp da önünü keserseniz istihbarat teşkilatı çalışamaz. İstihbarat teşkilatının yapmış olduğu bir eylemde FETÖ terör örgütü ile bu zat ne yazık ki işbirliği tutmuştur. Oradaki elde edilen ki savcı gelip açamaz böyle bir açma eylemi içine girmiştir. Orada bir yanlış yapmıştır. Mahkum edilen kişi ise bu bilgileri almış bir gazeteciye ki Can Dündar denen kişidir. O da 5 yıl 10 aya mahkum olmuştur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bu kişi tutuksuz yargılanması devam edecek diye kalkmış Türkiye'den Almanya'ya kaçmıştır. Almanya da bu tutuksuz yargılanması devam edecek olan kişi, kimler tarafından koruması altına alınmıştır? O dönemin Cumhurbaşkanı tarafından koruma altına alınmıştır. Türk istihbaratını karalamaya kimsenin hakkı yoktur. Tür istihbaratı elinden geleni yapmıştır. Türk istihbaratına gölge düşürme gayretinde olanlar da yargının onlar hakkında vermiş olduğu karara saygı duymalı" ifadelerini kullandı.

"BİZİM GÜVENCEMİZ ALTINDA YÜRÜDÜLER"

Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Şuana kadar kimin güvencesi altında yürüyor. Bizim güvencemiz altında yürüdüler. En ufak bir şeyin olmasına şuana kadar fırsat vermedik. Güvence altında yürüdüler, olumsuzluk yapmamaları halinde ki şuanda bir defa kamu düzenini bozuyorlar. Vatandaş çok şikayetçi. Trafiği aksatıyorlar, nazı yerlerde 3-4 saat trafik aksıyor. Vatandaş bu yaz sıcağında bir tepki gösteriyor. Ama buna rağmen biz bunları koruma altında 'kamu düzenini aksatmadan bunu yapın'. İçişleri Bakanlığımız gerekli olan desteği veriyor.

"BİR HUKUKSUZLUK OLURSA GEREKENİ YAPARIZ"

Şuanda tedbirleri en son Maltepe'de bir mitingle noktalayacaklarını söylüyor. Program bu şekilde biter, orada noktalayacak olurlarda herhangi bir şey söz konusu değildir. Biz de devlet olarak bu konuda verilen sözü yerine getirir. En ufak bir hukuksuzluk olması hakkında gerekeni yaparız.