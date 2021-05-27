ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarından söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu...

İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarından söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkan'dan aldım" dedi.

"İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız" diyen Erdoğan, "MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz, bizim çalışmamız da bitti" diye konuştu. Erdoğan, "Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" ifadesini kullandı.CHP'yi eleştiren Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın 'Millet İttifakı' diye adlandırılan oluşumu kimi gizli kimi açık ortaklarıyla bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkındığını, nasıl kirli pazarlıklar içerisinde kıvrandığını, şimdiden bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu sizler de görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı