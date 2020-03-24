Erdoğan'dan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'ya tebrik mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Mehmet Akarca'ya tebrik mesajı gönderdi.
24.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:13
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Mehmet Akarca'ya tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'ya tebrik mesajı gönderdiği belirtildi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."
Kaynak: DHA