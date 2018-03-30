Erdoğan'dan Yabancı Yatırımcıya Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin" dedi.