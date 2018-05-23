Erdoğan'dan Vatandaşlara Çağrı: Yerli Paranızı Dövizle Değişmeyin

Haftalardır hızlı yükselişini sürdüren dolar kuru gün içeresinde üst üste rekorlarla 4,95 lira ile yeni zirvesini gördü. Euro ise 5,73 lirayı aşarak rekorunu tazeledi.

MERKEZ FAİZLERİ YÜKSELTTİ

Dolardaki hızlı yükseliş sonrası Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Borç verme faizleri 13,5'ten 16,5'e yükseltildi.

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar kuru; 4,60 lira seviyesinin altını gördü.

"YERLİ PARANIZI DÖVİZLE DEĞİŞMEYİN"

Dolardaki son hareketlenmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Kurdaki dalgalanma küresel bir sorun. Yerli paranızı dövizle değişmeyin! Millilik budur, vatanseverlik budur" dedi.