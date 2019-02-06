Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vakıf üniversitelerinin yalnızca kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesine yeterince katkı sağlamadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vakıf üniversitelerinin yalnızca kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesine yeterince katkı sağlamadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com