Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vakıf üniversitelerinin yalnızca kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesine yeterince katkı sağlamadığını söyledi.

Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vakıf üniversitelerinin yalnızca kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesine yeterince katkı sağlamadığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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