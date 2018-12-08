Erdoğan'dan Üniversite Öğrencisine Sürpriz Telefon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracında bir üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesinin görüntüsünü sosyal medya hesabından "Bir güzel adam Recep Tayyip Erdoğan" mesajıyla paylaştı.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir program çıkışında kendisine mektup iletmek isteyen genci görerek, makam aracını durdurdu ve mektubunu aldığı Aylin İbrahimağaoğlu isimli üniversite öğrencisiyle ile bir süre sohbet etti.

Ardından makam aracında öğrencinin mektubunu okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahimağaoğlu'nu telefonla arayarak, mektupta anlatılan sorunun detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın üniversite öğrencisiyle telefonda konuştuğu anların görüntüsü Twitter hesabından "Bir güzel adam Recep Tayyip Erdoğan" mesajıyla paylaştı. Erdoğan'ın üniversite öğrencisi ile telefonla konuştuğu sırada makam aracında Muazzez Ersoy'un seslendirdiği "Albümdeki Resimler" isimli şarkının çaldığı, Altun'un paylaştığı videoya yansıdı.