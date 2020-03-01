Erdoğan'dan Twitter mesajı: Türkiye hiçbir ihaneti unutmayacak, şehitlerin kanı yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter mesajı: Türkiye hiçbir ihaneti unutmayacak, şehitlerin kanı yerde kalmayacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 36 Türk askerinin ölümüne neden olan saldırı sonrası ilk kez Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
"Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır" diyen Erdoğan, "Türkiye, hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle