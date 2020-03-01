Erdoğan'dan Twitter mesajı: Türkiye hiçbir ihaneti unutmayacak, şehitlerin kanı yerde kalmayacak
Haberler » Dünya » Erdoğan'dan Twitter mesajı: Türkiye hiçbir ihaneti unutmayacak, şehitlerin kanı yerde kalmayacak - Haberler

Erdoğan'dan Twitter mesajı: Türkiye hiçbir ihaneti unutmayacak, şehitlerin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter mesajı: Türkiye hiçbir ihaneti unutmayacak, şehitlerin kanı yerde kalmayacak.

01.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:07
Erdoğan'dan Twitter mesajı: Türkiye hiçbir ihaneti unutmayacak, şehitlerin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de 36 Türk askerinin ölümüne neden olan saldırı sonrası ilk kez hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.


"Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır" diyen Erdoğan, "Türkiye, hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler