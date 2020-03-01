Erdoğan'dan Twitter mesajı: Türkiye hiçbir ihaneti unutmayacak, şehitlerin kanı yerde kalmayacak

01.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:07

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 36 Türk askerinin ölümüne neden olan saldırı sonrası ilk kez Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.



"Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır" diyen Erdoğan, "Türkiye, hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle