Erdoğan'dan, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin paylaşım Açıklaması
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Erdoğan'dan, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin paylaşım Açıklaması
27.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:14

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, resmi Twitter hesabında yer alan mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor. Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, milli birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini almaya başlıyoruz."

Mesajda "Türkiye İçin Tünelin Ucundaki Işık Gözükmüştür" başlığıyla paylaşılan grafikte şu değerlendirme ve bilgiler yer aldı:

"Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Test sayısında 1 milyona doğru gitmemize rağmen yeni hasta ve günlük ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın yeni hasta sayısını geçmesi, olumlu yönde önemli bir kırılma olduğunu gösteriyor. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını korumakla ve tedavisiyle yetinmedik, dünyanın her yerindeki kardeşlerimize de sahip çıktık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı pek çok konuda biz, kendimize yeterli olmanın ötesinde dostlarımıza destek verecek bir seviyeye ulaştık. Türkiye bu sıkıntılı dönemi istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor. Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, milli birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini almaya başlıyoruz. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. 4 milyon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık bir kaynak tahsis edildi. Yaklaşık 450 bin esnafımız 8,4 milyar liralık finansman tahsisi yapıldı. 303 binin üzerinde esnafımız 8,5 milyar liralık Paraf Kart finansmanından yararlandı. 120 bin firmamız 108 milyar liraya yakın finansman desteği aldı. 1 milyon 360 bin çalışanımıza kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı. 4 milyon 400 bin haneye biner lira nakdi destek verildi. Başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen herkese biner lira yardım yapacağımız üçüncü bir destek paketi de hayata geçiriliyor. İşten çıkarmalar 3 ay süreyle kısıtlandırılarak istihdam koruma altına alındı. Adliyelerde 30 Nisan'da dolan ertelemelerin tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Ar-Ge merkezleri ve Teknoparklarda evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz."

Kaynak: AA

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