Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı
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Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı

02.10.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:13
Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Covıd-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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