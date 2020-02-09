Erdoğan'dan Trump'ın Orta Doğu'da barış planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

09.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın gündemine sözde 'Yüzyılın Planı' adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle