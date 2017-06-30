Erdoğan'dan Trump'a "Terörist" Uyarısı: Her Türlüsüyle Savaşalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı, Kremlin ve Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi.

"HER TÜRLÜ TERÖRE KARŞI ÇIKILMALI"

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile görüşmesine ilişkin, Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in, G-20'de yüz yüze görüşme kararı aldığı duyuruldu. Trump görüşmesine ilişkin ise, "Her türlü teröre karşı çıkmanın önemine dikkat çekildi. Terörün finansmanının önlenmesi konusunda mutabık kalındı. Savunma sanayi ve ekonomi alanında ilişkiler ele alındı" denildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada "İki lider Suriye'deki son durumu konuştu." denildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, iki liderin görüşmesinde Katar krizinin nasıl çözüleceğinin konuşulduğunu belirtti.

Görüşmelerin öncesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Sayın Genel Başkanımız, Trump'la yapacağı telefon görüşmesi için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızın başkanlığını Sayın Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'e bırakarak görüşmeyi yapmak için Külliye'ye geçti ve Trump'la yapılan görüşme sona erdi." diye konuşmuştu.