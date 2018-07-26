Son Dakika! Erdoğan, Putin Üzerinden Trump'a Yüklendi: Aramızdaki Dayanışma Birilerini Kıskandırıyor

Son Dakika! Erdoğan, Putin Üzerinden Trump'a Yüklendi: Aramızdaki Dayanışma Birilerini Kıskandırıyor

Son dakika... Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili görüşmesi başladı. Erdoğan görüşmenin başında Putin'e , "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili görüşmesi başladı. Erdoğan görüşmenin başında Putin'e , "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et