Son Dakika! Erdoğan, Putin Üzerinden Trump'a Yüklendi: Aramızdaki Dayanışma Birilerini Kıskandırıyor
Son dakika... Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili görüşmesi başladı. Erdoğan görüşmenin başında Putin'e , "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili görüşmesi başladı. Erdoğan görüşmenin başında Putin'e , "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.
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