Erdoğan'dan Trump'a koronavirüs mektubu: Her türlü dayanışmayı sergileyeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz" dedi. Cumhurbaşkanı'nın mektubunda "Bu mütevazı yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com