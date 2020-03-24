Erdoğan'dan, Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun telefonu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur" denildi.

Kaynak: DHA