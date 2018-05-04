Erdoğan'dan Suriyelilere İlgili Gündem Yaratacak Sözler: Vatandaşlık Verilebilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya geldi.

"GEREKİRSE VATANDAŞLIĞA ALALIM"

Erdoğan'ın Suriyelilerle ilgili bir soruya verdiği" Bizde kendimize bir hedef belirledik dedik ki, biz bu insanları gerekirse vatandaşlığa alalım!" cevabı ise Suriyelilere vatandaşlık sinyali olarak yorumlandı.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Ben Mısır Çarşısındaydım, orada dolaşırken, hemen hemen her dükkanda baktım ki Suriyeli var, orada çalışıyorlar ama bazıları kaçak çalışıyorlar. Faslı var, Cezayirli var. Baktım ki daha vatandaş olamamış. Ama hemen hemen hepsi de anlaşılabilecek kadar Türkçe konuşuyorlar. Bizde kendimize bir hedef belirledik dedik ki, biz bu insanları gerekirse vatandaşlığa alalım.

"VATANDAŞIMIZ OLDUĞU ZAMAN KENDİ KENDİLERİNE GEÇİNİR HALE GELİRLER"

Vatandaşlığa almadığım zaman kaçak çalışıyorlar vatandaşlığa alırsak kimisi doktor, mühendis, avukat, ebe var içlerinde bunları bizim vatandaşımız olursa hiç olmazsa vatandaşımız olarak SSK'lı gibi bizim ülkemizde çalışarak ekmek kazınmış olur. Biz bakalım onlar geçinsin yok kendi kendini geçindirir hale gelir.