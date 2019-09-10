Erdoğan'dan Süleyman Turan için taziye mesajı

10.09.2019 14:34

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA