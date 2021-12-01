Erdoğan'dan stokçuluk uyarısı: Ülkeyi stokçulara mezar edeceğiz

Kurdaki artışlar nedeniyle stok yapanları uyaran Erdoğan "Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz" dedi. Düşük faizi savunan Erdoğan "Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer" dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında fiyat artışlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarının mantıklı bir izahının bulunmadığını görüyoruz" dedi ve stok yapanları, "Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz" diye uyardı.

"Malını iki kat, üç kat satmaya çalışanların sonu hüsran olacaktır" diye konuşan Erdoğan sözlerini, "Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyeceklerdir. Osmanlı bunun bedelini ağır ödetti, biz de ödeteceğiz. Birinci derecede Ticaret Bakanlığı olmak üzere bunların üzerine üzerine gideceğiz" diye sürdürdü.

Erdoğan, "Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, alışveriş yaparken de döviz alırken de sağduyudan ayrılmayın, uzun vadeli düşünmeyi tercih edin. Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize tekrar dönemeyecektir" dedi.

Son günlerde TL'deki aşırı değer kayıplarına da değinen Erdoğan, "Kur ve fiyat artışından oluşan rahatsızlıkları da dikkatle izliyoruz" diye konuştu.

"En riskli ama ülkemiz için en doğru plan"

Cumhurbaşkanı faizlerin indirilmesindeki ısrarını sürdürürken bu tutumunu şu sözlerle savundu:

"Belki siyaseten en riskli ama ülkemiz için en doğru planı yaptık, yapıyoruz. Çıksın birisi siz faizi düşürerek yanlış yapıyorsunuz. Diyemez. Çünkü doğrusu bizim yaptığımızdır. Tüm sektörlerden yeni yatırımlarla kesintisiz bir kapasite büyüme yarışındayız. Ülkemizi fırsatını bulduğunda kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti yapmak yerine kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz. Asıl zenginliğin ülkenin üretim gücüyle olduğunu biliyoruz. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer."

Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan müdahale edildiğine ilişkin açıklamasıyla 13,85'ten 12,47 seviyesine inen dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında tekrar 13,36 seviyesine yükseldi.

DW/TY,SSB

(c)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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