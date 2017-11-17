Erdoğan'dan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Pahor ile telefonda görüştü.



Erdoğan, Pahor'u yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.



Slovenya'da 12 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Pahor, oyların çoğunluğunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.