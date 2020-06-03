Erdoğan'dan, Siirt şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerini telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

Kaynak: DHA