Erdoğan'dan, Siirt şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu
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Erdoğan'dan, Siirt şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan, Siirt şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu
03.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:08

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerini telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

 


Kaynak: DHA

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