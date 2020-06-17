Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görev sırasında şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görev sırasında şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: DHA