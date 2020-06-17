Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
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Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görev sırasında şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
17.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:35

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görev sırasında şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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