Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görev sırasında şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.
17.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:35
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görev sırasında şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: DHA