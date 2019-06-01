Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Van'da silah bakımı sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA
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