Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da şehit olan Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerin askeri araca yönelik el yapımı patlayıcı ile yaptığı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine bir telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.