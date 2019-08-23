Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

23.08.2019 11:34
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA
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