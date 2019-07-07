Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, koşu testi sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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