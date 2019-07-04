Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA