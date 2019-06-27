Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade uzman onbaşı Mikail Candan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Candan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA