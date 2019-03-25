Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı
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Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan asker Yavuz Uygun'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan asker Yavuz Uygun'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, şehit Piyade Uzman Onbaşı Uygun'un ailesine telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Mart'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olmuş, 20 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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