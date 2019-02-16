Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy'un ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, şehit polis memuru Aksoy'un ailesine telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Polis memuru Mehmet Aksoy, Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olmuştu.

Kaynak: AA
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