Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer'in ailesine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, şehit polis memuru Tuncer'in ailesine telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 polis yaralanmış, yaralı polislerden Nazım Tuncer Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.
Kaynak: AA