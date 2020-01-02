Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

02.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:38
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, bölgesinde, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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