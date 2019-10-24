Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

24.10.2019 20:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan er Zekeriya Altunok'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da PKK'lı teröristlerce yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altunok'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA