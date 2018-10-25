Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan, Mardin ve Bursa'da şehit olan asker ve polislerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, Mardin'in Dargeçit ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban ve Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde motosikletli polis timiyle taksinin çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın ailelerine taziyelerini iletti.