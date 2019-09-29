Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

29.09.2019 13:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker ve şehit polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Muhammed Ceylan ile İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Çağlayan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA