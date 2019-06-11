Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açılamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari sınırında üs bölgesine 4 Mayıs'ta teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile 'Zeytin Dalı' harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
- Ankara
Kaynak: DHA
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