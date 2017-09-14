Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı

Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan asker İbrahim Halil Çetinkaya ve güvenlik korucusu Fevzi Altunkum'un ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan asker İbrahim Halil Çetinkaya ve güvenlik korucusu Fevzi Altunkum'un ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Çetinkaya ve güvenlik korucusu Altunkum'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Erdoğan, ailelere başsağlığı diledi.