Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan asker İbrahim Halil Çetinkaya ve güvenlik korucusu Fevzi Altunkum'un ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan asker İbrahim Halil Çetinkaya ve güvenlik korucusu Fevzi Altunkum'un ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Çetinkaya ve güvenlik korucusu Altunkum'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Erdoğan, ailelere başsağlığı diledi.