Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
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Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

09.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:36

Cumhurbaşkanı , 'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." dedi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
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