Erdoğan'dan Polisin Kolunu Isıran Hdp'li Aydeniz'e Tepki: Bunun Hesabını Soracağız (3)

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BAZI AKSAKLIKLAR YAŞANDI'

Kentsel dönüşüm çalışmalarındaki bazı aksaklıkların vatandaşı mağdur ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde Bakanlığımız ve Belediyemiz el ele verip bu meseleyi en adil ve sağlıklı bir şekilde bir çözüme kavuşturacaklar. Bursalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, engellilerimize toplam 3 katrilyon lira tutarında kaynak aktararak destek olduk. Sağlıkta 24'ü hastane olmak üzere toplam 59 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Ülkemizde bir ilk olan, bahçesinde tedavi amaçlı bitkilerin yetiştiği, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı hastanemiz Bursa'mızı bu alanda çok farklı bir yere taşıdı. Şehir hastanemiz, 1355 yatağıyla tamamlanmak üzere. İnşallah haziran ayında hizmete sunuyoruz. Ayrıca 750 yataklı Osmangazi, Çekirge Devlet Hastanesi'nin, Yenişehir Devlet hastanelerinin inşaatı sürüyor" dedi.

'MEDENİYET YOLCULUĞUMUZ SÜRÜYOR'

Ulaşımda, 2002 yılına kadar Bursa'ya 200 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, buna 343 kilometre ilave ederek 543 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, "Toplam maliyeti 1,5 katrilyon olan toplam 14 adet yol projemizin yapımları da sürüyor. İstanbul- İzmir Otoyolu, aynı zamanda bir Bursa otoyolu değil mi? Bu projenin Bursa bölümündeki Orhangazi Tüneli ile birlikte 73 kilometrelik kesimi trafiğe açıldı. Kullandınız değil mi? İstanbul- Bursa arasını 1 saate indiriyoruz. 'Yol medeniyettir' dedik ve medeniyet yolculuğumuzu başlattık, devam ettiriyoruz. İstanbul- Bursa arasını 1 saate indirecek otoyolun tamamı bu yıl içerisinde bitiyor. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak Bursa- Bilecik hızlı tren projesinin yapımı süratle devam ediyor. Tabii bir de Bursa'nın şehir içi ulaşım sorunu var. Bu konuda bazı müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yıldırım- Osmangazi metrosunun Kent Meydanı- Terminal bölümünün bir türlü bitirilemediğini biliyorum. Projenin sadece yüzde 21'lik bölümünü oluşturan bu hattın bir an önce tamamlanıp metronun hizmete açılabilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasının bizzat takipçisi olacağım. Aynı şekilde çalışmaların durduğu 28 kilometrelik Nilüfer- Gürsu metrosunun devam edebilmesi için de gerekirse farklı formülleri devreye sokacağız. Bu meseleyi de bizzat takip edeceğim. Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini Bursa'ya bağlayan dağ yolunun ilk etap ihalesini yaptık ve inşaat çalışmaları sürüyor. Arazinin zorlu şartlarına rağmen viyadük ve tünellerle tamamlayacağımız bu yol bittiğinde dağ ilçelerimizden Bursa'ya ulaşım hızlı ve konforlu hale gelecektir."

BURSA'YA 20 BARAJ VE 15 GÖLET

Bursa'da 20 baraj ve 15 gölet inşa ettiklerini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 baraj ve 2 göletimizin de yapım çalışmaları devam ediyor. İnşaasını yarıladığımız Gemlik- Büyükkumla Barajı'yla Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme kullanma ve sanayi suyu temin edeceğiz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Bursa'da 534 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize son 16 yılda 1,5 katrilyon tarımsal destek verdik. Biz çiftçimizi yalnız bırakmadık. Bursalı iş adamlarımıza, iş insanlarımıza, girişimcilerimize 42,5 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik. Biz laf ola beri gele değil Bay Kemal, Hanımefendi, biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz" dedi.

BURSA ADIM ADIM 2023'E HAZIRLANACAK

Erdoğan, Bursa'da 1 teknokent, 113 araştırma ve geliştirme merkezi, 25 de tasarım merkezi kurduklarını söyledi, yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Buralarda 118 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Şimdi geliyorum ekonomide, sanayide, teknolojide, Bursa'yı bir üst lige çıkaracak müjdemize. Küresel ekonomilerde yeni bir sanayi devriminin temellerinin atıldığı bir dönemde biz de milli teknoloji hamlemize uygun şekilde Bursa'da teknoloji sanayi bölgesi TEKNOSAB'ı kuruyoruz. Bursa'nın bilgi ve inovasyona dayalı üretimde rekabet gücünü artıracak TEKNOSAB ile bilim, teknoloji ve sanayinin el ele vererek çalışabileceği bir altyapı oluşturuyoruz. Toplam 8 milyon 370 bin metrekare alanda kurulacak TEKNOSAB için bugüne kadar kamulaştırma ve altyapıya 2 milyar lira tutarında harcama yapıldı. 68 parselin bu yılın ikinci yarısında yatırımcılara teslim edileceği bu organize sanayi bölgesinden 150 bin kişilik istihdam gerçekleştirilmesini ve 40 milyar dolar ihracat yapılmasını hedefliyoruz. Bursa'yı adım adım 2023'e hazırlamaya devam edeceğiz."

'CHP'NİN YANINDA KANDİL'İN TAYİN ETTİĞİ HDP VAR'

Miting alanını dolduranlara "Bursa, 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz?" diye soran ve 'Evet' yanıtını alan Erdoğan, şöyle devam etti:

"31 Mart'ta 'Memleket işi gönül işi' diyen kadrolarla yola devam ediyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Maşallah. Kardeşlerim bir yandan 31 Mart seçimleri için hazırlanırken, diğer yandan ülkemizin ve milletimizin beka meselesi olarak gördüğümüz konuları da yakından takip ediyoruz. Dün Rusya'daydım. Soçi'de üçlü zirvenin dördüncüsünü yaptık; Rusya, Türkiye, İran. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik mi, izlediniz mi? Durmak yok, yola devam. Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki gelişmelerde ülkemizin haklarını, menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığımızda ileride karşımıza nasıl bir manzara çıkacağını çok iyi biliyoruz. Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istikrarından geçiyor, onun için çok çalışacağız. İşte bunu için 31 Mart seçimleri önemlidir, 43- 44 gün kaldı. Hanımlar dolaşıyor muyuz? Kale içeriden fethedilir unutmayın. Elbette bu seçimlerde şehirlerimizi yönetecek Bursa'mızda 1 artı 17 belediye başkanı belirleyeceğiz. Ama birileri ellerini ovuşturarak belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının bizim aleyhimize sonuçlanması için gayret sarf ediyor. Şimdi CHP. Yanında kim var? Kandil'in tayin ettiği desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim. Acaba, bu CHP ile el ele kol kola olan bu Kandil'in desteklediği, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir? İYİ Parti. Bir taraftan milliyetçiyim diyor, milliyetçiyim derken diğer taraftan da bu Hanımefendi, bu CHP ile bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile nasıl oluyor da acaba el ele, kol kola dolaşıyor? Öbür taraftan Saadet Partisi'nin bunlarla el ele, kol kola, omuz omuza yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Ben bütün bu partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, eğer bu vatanı seviyorsak bu milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de, diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın. Bursa'ya da bu yakışmaz mı? Öyleyse koşacağız."

'TOKADI YEDİLER Mİ, YEDİLER'

"Bunlar Gezi Olayları'nda sokakları karıştırarak aynı hesabı yapmışlardı ama tokadı yediler mi, yediler" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlar, FETÖ 17- 25 Aralık emniyet- yargı darbe girişimiyle hükümeti düşürmeye çalışırken de aynı beklenti içindeydiler. Ben Yeşilköy'e, Atatürk Havalimanı'na indiğimde gece saat 00.15, yüzbinler orada ama Bay Kemal saat 23.15'te oraya gelmiş, tankların koruması altında oradan Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. İzliyor, neyi izliyor? Bizim oraya inişimizi. Biz F16'ların üstümüzde dolaştığı, helikopterlerin üstümüzde dolaştığı bir anda damadım, kızım, eşim, torunlarım biz beraberce oraya gittik. Niye? Yahu milletim neredeyse biz oradaydık. Bunlar bize dövizle saldırdılar, faiz ile saldırdılar, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi de domates, patates, patlıcan, biber bunlarla saldırıyorlar. Ne oldu? Biz de bir karar aldık. Dedik ki, 'Biz tanzim satışlarımızı kuruyoruz.' Bursa'da da yapacağız. Çünkü derdimiz şu kimse vatandaşımıza zulmedemez. Biz de ne yaparız, bunları en ucuz, en uygun fiyatla vatandaşımıza getiririz. Zincir marketler şimdi rahatsız oluyorlar, kusura bakmayın. Çıkmış birileri ne diyor, bazıları var ya profesör filan, 'Bu' diyor 'serbest piyasaya ters.' O serbest piyasa dediğin senin 10- 15 günlük ürünlerle alakalı değil, o kalıcı ürünlerle ilgilidir. Sen buzdolabında, çamaşır makinesinde böyle bir zorlama yaparsan doğrudur, o zaman haklısın ama bir haftalık, 15 günlük bir üründe sen kalkıp böyle bir zulme gidersen, 3 kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun. Çünkü biz vatandaşımıza depolarda çürütülen patatesleri, sarımsakları, soğanları değil, şimdi biz bu kararı aldık, bir anda fiyatlar ne oldu? Yarıya indi. Daha da inecek ve bizler üretici ile tüketici arasındaki bu bağı kuracağız. Şimdi Bursa'da bugün 3 yerde tanzim satış noktası faaliyete geçiyor, yakında bu 10'a ulaşacak. Bakliyat ve temizlik ürünleri gibi fiyatlarda faiz artışlarının yaşandığı diğer kalemler için de aynı uygulamaya geçiyoruz. Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Kardeşlerim bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisi, doğrudan Türkiye'dir. Halbuki ekonomideki dalgalanmaların olumsuz etkilerini büyük ölçüde kontrol altına aldık. Dün cari açık rakamları belli oldu. Geçtiğimiz yılın cari açığı son 9 yılın en düşük rakamı olan 27,6 milyar dolara geriledi. Cari açığımızın enerji ve altın hariç bakıldığında neredeyse 20 milyar dolar fazla veriyor olması reel ekonominin gücüne işaret ediyoruz, güçlüyüz. İhracatta 170 milyar dolara doğru gidiyoruz. Özellikle hizmet ihracatımızın 48 milyar dolara ulaşması, turizm başta olmak üzere bu alanda elde ettiğimiz başarıların bir ifadesidir."

NEVŞEHİR'DEKİ OTEL İNŞAATI

Nevşehir'de peribacalarının yanındaki otel inşaatıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Şu hale bak, yahu sen ne denli böyle kalkıp da peribacalarının oraya beton yığınlarını sokarsın yahu? Sağ olsun, Kültür ve Turizm Bakanımı aradım. Anında hemen müdahalesi yapıldı, Vali Bey'le de görüştüm, ertesi gün yıkım başladı. 'Ne kadar buralarda kaçak yapı varsa, peribacalarının olduğu bölgede, bunların hepsini yıkacaksınız, seçimden sonra da ben oradayım' dedim. Yıkım başladı şu anda" dedi.

Ekonomideki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl uluslararası doğrudan yatırımlarda bir önceki yıla göre yüzde 14'lük artışla 13,2 milyar dolara ulaştık. Halbuki küresel düzeyde doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl yüzde 19 geriledi. Böyle bir ortamda Türkiye'nin yüzde 14'lük bir artış yakalaması ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin işaretidir. Bir başka haber de Merkez Bankası'ndan geldi. Bir ara 80 milyar dolara kadar döviz rezervi inmişti. Başbakanlığım döneminde 136 milyar dolara çıkmıştık, 80'e düşmüştü. Şimdi yeniden 98,8 milyar dolara çıkarak, 100 milyar dolar sınırını zorlamaya başladık. Biz hatırlayın, IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. IMF'yle ilk anlaşmayı kim yaptı? CHP. 23,5 milyar dolarla biz IMF borcunu kucağımızda bulduk. Geldiğimizden bu yana ödedik, ödedik, ödedik ve Mayıs 2013'te 23,5 milyar dolar borcu IMF'ye sıfırladık. Bunu biz yaptık. İşte Merkez Bankası da o dönem 27,5 milyar dolardı, şimdi o da 100 milyar dolara yeniden tırmandı. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar, hangi araçları kullanırlarsa kullansınlar, nereden saldırırlarsa saldırsınlar Türkiye'yi durdurmayı başaramıyorlar. Çünkü bu millet sadece Rabbinin katında eğilir. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz, secdede eğiliriz. Başka yerde asla. Biz kimseye dikleşmiyoruz, sadece inancımızdan ve tarihimizden aldığımız güçle dik duruyoruz, dimdik ayakta durmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜL: KİMSE BENİM KARDEŞİMİN HUZURUNU BOZAMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gökdere Meydanı'ndaki mitingde konuştu. Seçimlerde yeni bir destan yazmak istediklerini belirten Gül, "Yeni bir destan yazmak üzere bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile sandıklara gidiyoruz. Türkiye'de millet ve devleti bütünleştiren, milletle devleti bir araya getiren, bu millete tepeden bakan anlayışı tarihin çöp tenekesine atan bir lider var. Bu milleti, bu devleti IMF'ye mahkum eden anlayışı ortadan kaldıran, Türkiye'yi teröristlerin eline meze yapmak isteyenlere geçit vermeyen bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyoruz, hiç kimse önümüzü kesemeyecek Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Gül, 82 milyonu kardeş olarak gördüklerini vurguladı. AK Parti'yi 'ülkenin çimentosu' olarak niteleyen Gül, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı ile birlikte 31 Mart'ta yeni bir zafer kazanmaya hazır mıyız? Bu ülkeyi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenleri, çukurlar kazanları, o kazdıkları çukurlara gömmeye hazır mıyız? Sandıkta bu milletin iradesine karşı kurdukları tuzakları sandıkta gömmeye, sandıkta Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi birinci bir şekilde çıkarmaya hazır mıyız? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin birliğini, beraberliğini hiç kimse bozamayacak. Kimse benim kardeşimin cebindeki ekonomisini, evindeki huzurunu bozamayacak, sofradaki ekmeğine göz dikemeyecek. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, istikrarın teminatıdır. Bu teminatı sizler sayesinde koruyacağız inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 1326 Fetih Müzesi'ni gezip, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Konuşmalar öncesinde ilçe belediye başkan adayları platforma çağrılarak tanıtıldı. Mitinge Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski bakanlar, AK Parti milletvekileri ve partililer katıldı. Mitinge Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da katıldı.

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: DHA