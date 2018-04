Erdoğan'dan Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Polis haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milletvekili Mehmet Erdoğan, polis teşkilatının İnsanlarımızın huzur ve güvenini sağlamak gibi kutsal bir göreve sahip olduğunu belirtti. Erdoğan'ın mesajında "Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Polis Teşkilatımız, milletinin de karakteri gereği daima mazlumların, muhtaçların yanında, zorbaların ve hainlerin karşısında mücadelesini sürdürmüştür. Gece gündüz demeden tüm şartlar altında ülkemizin her köşesinde görevini sürdüren polis teşkilatımız asli görevlerinden birisi olan güvenlik teminini büyük bir başarıyla gerçekleştirmektedir. Yapmış olduğu hizmetlerle halkımızın güvenini ve itibarını kazanan polis teşkilatımız yasaları uygulayarak hem kamu düzenini sağlamakta hem de anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunmasında ve yaşamımızın huzur içinde sürdürülmesinde büyük bir özveriyle çalışarak toplumsal barışa son derece önemli katkıda bulunmaktadır. Personelini devamlı olarak gelişen teknolojiye adapte eden ve her türlü şartlara hazırlamakta olan polis teşkilatımıza güveniyor ve her zaman halkıyla bütünleşmiş bir teşkilatımız olmasından dolayı gurur duyuyorum. Bu vesileyle Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 173. yıl dönümünü içtenlikle kutlarken, görevleri başında şehit olan polislerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm emniyet çalışanlarına görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" denildi. - GAZİANTEP