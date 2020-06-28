Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.
28.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA