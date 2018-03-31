Erdoğan'dan Paskalya Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldıgˆımız gu¨c¸ ve adalet anlayıs¸ıyla hangi dine, ku¨ltu¨re ve etnik ko¨kene mensup olurlarsa olsunlar, tu¨m vatandas¸larımızın kendi din, ku¨ltu¨r ve geleneklerini o¨zgu¨rce yas¸ayabilmelerine o¨teden beri azami o¨nem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Dini bayramlar, toplumda kardes¸lik bagˆlarının ve dayanıs¸manın gu¨c¸lendigˆi, birlik ve beraberlik duygusunun perc¸inlendigˆi mu¨stesna gu¨nlerdir." ifadelerine yer verdi.

Paskalya'nın muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandas¸ların en o¨nemli yortuları arasında yer aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldıgˆımız gu¨c¸ ve adalet anlayıs¸ıyla, hangi dine, ku¨ltu¨re ve etnik ko¨kene mensup olurlarsa olsunlar, tu¨m vatandas¸larımızın kendi din, ku¨ltu¨r ve geleneklerini o¨zgu¨rce yas¸ayabilmelerine o¨teden beri azami o¨nem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandas¸larımız bas¸ta olmak u¨zere tu¨m Hristiyanları tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."