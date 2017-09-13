Erdoğan'dan NATO'ya S-400 Cevabı

Türkiye'nin Rusya ile S-400 konusundaki görüşmeleri Patriot teknolojisini paylaşmak istemeyen batılı müttefiklerine karşı zorlayıcı unsur olarak görülüyordu. Ancak kapora verildiğinin açıklanmasıyla ilk somut adımlar atılmış oldu.



NATO ve ABD'den konuya ilişkin gelen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtı da gecikmedi:



"Önemli adımlar atıyoruz. Şurada bir S-400 anlaşması yaotık diye çılgına döndüler. Ne olacaktı peki? Biz sizi mi bekleyeceğiz? Biz de başımızın çaresine bakarız. Bütün güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız.



Türkiye hava savunması için uzun süredir füze sistemi arayışındaydı. önce Çin ile görüşülmüş ancak hem gelen tepkiler hem de müzakerlerden sonuç çıkmaması üzerine bundan vazgeçilmişti. Daha sonra kendi füze sistemlerini geliştireceğini açıklayan Türk hükümeti zaman kaybetmemek için Rusya ile masaya oturdu.



NATO'dan konuyla ilgili tepkiler geliyor ancak bir diğer NATO üyesi olan Yunanistan'da da Rus füze sistemi S-300'ler bulunuyor.



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Tags: NATO Türkiye Füze Recep Tayyip Erdoğan Gepost: 13 september 2017