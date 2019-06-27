Erdoğan'dan mülteci açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilere ilişkin, "Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti.

Erdoğan'dan mülteci açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilere ilişkin, "Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti."dedi.

Kaynak: Dunya.com

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