Erdoğan'dan mülteci açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilere ilişkin, "Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilere ilişkin, "Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti."dedi.
Kaynak: Dunya.com
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