ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.


Kaynak: DHA
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