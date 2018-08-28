Erdoğan'dan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e Tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdi.