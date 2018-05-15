Erdoğan'dan Merkez Bankasına: Bağımsız Diye Yürütmenin Başının Sinyallerini Bir Kenara Koyamaz

Londra'da Pazartesi günü Bloomberg TV'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonucu Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın, kendisinin faizleri indirme çağrısına kayıtsız kalmamasını beklediğini söyledi. Erdoğan "Merkez Bankası bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koyamaz" dedi.

"MERKEZ İLE İLİŞKİMİZ AYNI İSTİKAMETTE DEVAM EDECEK"

Erdoğan, Merkez Bankası yönetimi ile olan ilişkisinin ne şekilde devam edeceğine bir ilişkin bir soruya da, "Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"HALK SIKINTIYA DÜŞÜNCE HESABINI BAŞKANA SORAR"

Erdoğan verdiği röportajda ekonomiye dair kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Şimdi bir defa devlet başkanısınız. Halk para politikalarında sıkıntıya düştüğü zaman bunun hesabını kime sorar? Başkana sorar. Başkana soracağına göre, para politikalarında etkin olan başkan görüntüsü vermeye mecburuz. Birilerini bu rahatsız edebilir. Ama mecburuz. Çünkü vatandaşa hesap veren devleti yönetendir" dedi.

"ENFLASYON FAİZ DÜŞÜRÜLEREK AZALTILACAK"

Erdoğan röportajında enflasyonun faizi düşürerek azaltılacağı görüşüyle ilgili "Reel faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri de ne yapacaktır, o da aşağı düşecektir. Maliyet girdileri aşağı düştüğü anda da siz gerek ülke içinde gerek uluslararası piyasada ürünlerinizi de ona göre çok daha düşük fiyatla satabilme, rekabet gücünüzü de sağlayabilme imkanı yakalayacaksınız. Olay bu kadar basit" diye konuştu.

Erdoğan - Guy Johnson

ERDOĞAN'DAN MB'YE: YÜRÜTMENİN BAŞININ SİNYALLERİNİ BİR KENARA KOYAMAZ

Erdoğan "Tabii ki Merkez Bankası bağımsızlığı söz konusudur. Ama Merkez Bankası da bu bağımsızlığının gereğiyle kalkıp herhalde yürütmenin başı olan başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok. O da buna göre değerlendirmelerini yapacaktır. Adımlarını ona göre atacaktır. Ve ben bunun gelecek için çok isabetli adımlara atılmasına vesile olacağına inanıyorum" dedi.

"ARKAMDAN İŞ ÇEVİRİYORLAR" DEMİŞTİ

Erdoğan daha önce "Yurt dışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler" demişti.