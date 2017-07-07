Erdoğan'dan Merkel'e Zor Sorular! Masada PKK ve FETÖ Vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Hamburg'ta, ilk iş olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü. İkili, 1 saat süren görüşme öncesi basının karşısına çıkarak el sıkıştı.

ERDOĞAN'DAN MERKEL'E ZOR SORULAR

Uçakta giderken 'sözünü sakınmayacağını' vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel'e şunları da soracağını söyledi:

' 'Almanya'nın FETÖ ve PKK'ya yönelik tavrı ile Alman Başbakanlığı'nın önüne park edilen otomobilin üzerindeki pankartta, kendisine ve Putin'le Suudi Kralı'na suikast çağrısı yapılması...''



MİTİNG MESELESİ DE GÜNDEMDE

Erdoğan görüşmede Almanya'da Türk vatandaşlarıyla miting yapmasının engellenmesini de gündeme getirdi. (Kaynak: Hürriyet)